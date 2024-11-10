Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 Yendi

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe 12. hafta maçında Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'u ağırladı. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki mücadeleyi Kadir Sağlam yönetti. Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe Samet Akaydın'ın 24'üncü dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda gol yollarında arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler 54. dakikada Dusan Tadiç'in penaltıdan attığı golle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Mücadelenin 82. dakikasında Sofyan Amrabat Fenerbahçe'yi 3-0 öne geçiren golü kaydederken 90+4 dakikada Allan Sanint-Maximin attığı golle maçın skorunu ilan etti.
Sivasspor'u 4 golle geçen Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırdı.
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