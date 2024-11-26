Fenerbahçe, Slavia Prag Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

FENERBAHÇE, perşembe günü deplasmanda Slavia Prag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada iki grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Çekya'ya hareket edecek.
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