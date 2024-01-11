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Fenerbahçe, Son 7 Maçta Puan Kaybetmedi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Son 7 Maçta Puan Kaybetmedi

Süper Lig'de son 7 maçında puan kaybetmeyen Fenerbahçe, 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 19 puan elde etti. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'la mücadele eden sarı-lacivertliler, son maçta Konyaspor'u 7-1 mağlup ederek puanını 50'ye çıkardı. Fenerbahçe, 19 haftada 56 gol atarak lig tarihinde en yüksek gol sayısına ulaştı. Edin Dzeko ise takımın en golcü oyuncusu oldu.

Fenerbahçe, Son 7 Maçta Puan Kaybetmedi
11.01.2024 - 11:42,
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Süper Lig'de 16'ncı haftanın erteleme maçları oynanırken Fenerbahçe son 7 haftada puan kaybı yaşamadı. Sarı-lacivertliler, 6 galibiyet 1 beraberlikle sahadan ayrılarak 19 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 2023-24 sezonunda şampiyonluk için ezeli rakibi Galatasaray ile yarış halinde olan Fenerbahçe'deki başarılı grafik tüm camiayı olumlu yönde etkiledi. Son oynanan Konyaspor mücadelesinden 7-1'lik skorla galip gelen sarı-lacivertliler, 19'ncu hafta itibarıyla puanını 50'ye çıkarırken zirvedeki yerini de korumuş oldu.

7 MAÇTA 19 PUAN

Fenerbahçe, ligdeki son 7 maçında 19 puanı hanesine yazdırdı. Ligin 13'üncü haftasında Karagümrük'ü evinde mağlup eden sarı-lacivertliler, sonrasındaki haftalarda Sivasspor, Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında da gülen taraf oldu.17'nci haftada Galatasaray ile oynanan mücadele golsüz eşitlikle son bulurken iki takım da 1'er puana razı oldu. Sarı-lacivertli ekibin, özellikle İstanbulspor ve Konyaspor karşılaşmalarındaki başarısı beğenileri topladı. Fenerbahçe, söz konusu son iki maçta 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

RAKİPLERİNE GOL OLUP YAĞDI

Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda rakiplerine gol olup yağdı. Sarı-lacivertliler geride kalan 19 haftada 56 gol kaydetti. Fenerbahçe 103 golle rekor kırdığı 1988-89 sezonunda 19'uncu haftayı 47 golle kapamıştı. Bu sezon 16 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşayansarı-lacivertliler, 56 kez rakip fileleri havalandırarak lig tarihinde 19'uncu maçlar itibarıyla en yüksek sayıya ulaşma başarısı gösterdi.

EDIN DZEKO'DAN 16 GOL

Fenerbahçe'de Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, 18 maçta 16 kez rakip fileleri sarsarak takımının en golcü oyuncusu oldu. Konyaspor karşısında 11, 32 ve 40'ıncı dakikalarda fileleri havalandıran tecrübeli santrfor, 29 dakikada hat-trick yapt. 37 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli forma ile 16'ncı golüne de ulaşmış oldu. Dzeko'yu 9 golle Sebastian Szymanski, 7 golle Tadic ile 6 golle ise İrfan Can Kahveci takip etti.

Kaynak: DHA
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