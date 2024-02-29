Fenerbahçe soyunma odasında Mert Hakan Yandaş isyanı: Herkes kendine gelsin - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe soyunma odasında Mert Hakan Yandaş isyanı: Herkes kendine gelsin

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olup kupaya veda eden Fenerbahçe'de, maç sonrası soyunma odasında kaptan Mert Hakan Yandaş'ın isyanı vardı.

29.02.2024 10:17  Güncelleme: 10:43
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Fenerbahçe başkentte, MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenildi ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Maç sonrası sarı-lacivertlilerin soyunma odasında adeta isyan verdi.

Teknik Direktör İsmal Kartal "Oynadığınız futbol da tabeladaki skor da Fenerbahçe'ye hiç yakışmadı. Bunun özrü olmaz, bunu ancak sahada maçlarınızı kazanarak telafi edebilirsiniz" diyerek öğrencilerine sitem etti.

Hürriyet'in haberine göre; kaptan Mert Hakan Yandaş, takım arkadaşlarına sert çıktı ve şu ifadeleri kullandı: "F. Bahçe elbet yenilebilir, elenebilir de ama böyle ruhsuz, mahkum, mağlubiyete razı gibi oynayamaz. Herkes kendine gelsin, böyle oynayanın takımda yeri olamaz."

Fenerbahçe soyunma odasında Mert Hakan Yandaş isyanı: Herkes kendine gelsin

Mert Hakan Yandaş, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe soyunma odasında Mert Hakan Yandaş isyanı: Herkes kendine gelsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Aytekin: Fener ağlama 13 31 Yanıtla
  • Semih Aydın: Hakan ilkönce saten oyun yok hakemlersayesinde olmayan penaltılarla maç kazanılıyor ilkönce hakemlere vara teşekkür edilmeli maç kazanılmayınca karşı tarafa çamur atılmamalı herkes kendine bakmalı yanlış transferler yapılmamalı doğru değilmi artık sizin miladdoldu siz gideceksiniz ki genç savaşçı oyuncular gelmeli 20 20 Yanıtla
  • Yağız KORKMAZ: Aciz bir takım görüntüsü vermeniz gerçekten kabul edilemez. Taraftar, bonucciye, mert müldüre, tadic e sabretmek zorunda değil. taraftarın sırtından kazandığınız paranın karşılığını verin veya defolun gidin. 27 4 Yanıtla
  • Yasin Gedik: ya mert hakan kimki konuşma yapacak dzeko nun olduğu yerde :) 7 7 Yanıtla

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SON DAKİKA: Fenerbahçe soyunma odasında Mert Hakan Yandaş isyanı: Herkes kendine gelsin - Son Dakika
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