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Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçı öncesi antrenmanlarla hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, çabukluk ve taktik çalışmalarıyla devam etti.

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarına başladı
11.12.2023 - 20:00,
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te Slovakya ekibi Spartak Trnava ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Beşiktaş ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Spartak Trnava maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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