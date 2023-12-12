UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6'ncı ve son hafta maçında 14 Aralık Perşembe günü sahasında Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen idmana sarı-lacivertli futbolcular, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas uygulamalarıyla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika