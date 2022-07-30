Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun (YDK) Temmuz ayı Olağan Toplantısı'na 2022 Akdeniz Oyunları 'nda ve uluslararası müsabakalarda temsil eden sarı-lacivertli milli sporcular ve antrenörleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de olağan yüksek divan kurulu toplantısı başladı - Son Dakika

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