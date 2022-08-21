Can Bartu Tesisleri 'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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