Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

21.08.2022 19:52
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

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Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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