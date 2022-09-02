Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçında 13 gol atan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Arabam.com Konyaspor 'a 1-0 yenilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Kayserispor - Son Dakika

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