Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Kayserispor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Kayserispor

02.09.2022 09:08
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Kayserispor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçında 13 gol atan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Arabam.com Konyaspor'a 1-0 yenilmişti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Kayserispor'u mağlup ederek Konyaspor yenilgisini unutturmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, haftaya 7 puan ve averajla 5. sırada girdi.

Tek eksik Valencia

Sarı-lacivertli ekipte Kayserispor müsabakası öncesi tek eksik oyuncu bulunuyor.

Ligde son oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart gören Valencia, yarın Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle sezon başından beri takımdan ayrı kalan Serdar Aziz'in ise tedavisi tamamlandı. Tecrübeli stoper, Jorge Jesus'un görev vermesi halinde kadroda yer alabilecek.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Kayserispor - Son Dakika
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