Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında yarın, Eskişehir 'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kaynak: İHA

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