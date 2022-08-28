Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

28.08.2022 13:14
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında yarın, Eskişehir'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında yarın, Eskişehir'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, gün içinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Eskişehir'e gidecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Eskişehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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