Can Bartu Tesisleri 'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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