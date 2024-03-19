Fenerbahçe Sportif Direktörü: Oyuncularımız hayati tehlike yaşadı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Trabzonspor mücadelesi sonrası oyuncularının hayati tehlike yaşadığını ve nefsi müdafaa içinde kendilerini savunduklarını söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu müsabakanın ardından yaşanan olaylara ilişkin sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçeli futbolcuların, bordo-mavili taraftarlara saldırdığı görüntüler hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve oyunların nefsi müdafaa içinde hareket ettiğini kaydeden Branco, "Oyuncularıma yönelik suçlamalar tamamen temelsiz. Çünkü gördüklerimiz inanılmazdı; bıçaklı, sopalı ve köşelerden bayrak direkli insanlar bizi tehdit ediyordu. Oyuncularımızın da nefsi müdafaa içinde hareket etmeleri gerekiyordu, çünkü hayatların tehlikede olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Merkezimde Ramazan' İftar programında protokol üyeleri genç sporcularla bir araya geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gençlerin umut ve aydınlık geleceğe olan inancını dile getirdi. Milletvekili Dr. Mustafa Canbey ise gençlerle birlikte Ramazan'ın bereketini paylaştı. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ise gençlerin spor ve liderlik faaliyetlerine olan ilgisini vurguladı.
Kütahya'da yapılan Minikler Okullar Arası Grup Judo Müsabakaları sonucunda Buğlem Maran 2., Taha Yasin Özdel ve Süleyman Yiğit ise 3. olarak final müsabakalarına gitmeye hak kazandı. Mina Çiftçi, Elif Kaygısız ve Eymen Ozal ise 5. oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da düzenlenecek 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) mücadele edecek milli sporculara başarılar diledi. Oyunlarda atletizm, basketbol, cimnastik, futsal, judo, masa tenisi, tenis ve yüzme branşlarında müsabakalar gerçekleştirilecek. Türkiye'yi 26 Mart'ta sona erecek oyunlarda 86 sporcu temsil edecek.
Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan skandal olayları değerlendirerek, maçın devam etmesinin dünyaya rezil olmak ve futbol katliamı olduğunu belirtti. Ayrıca, hakem Halil Umut Meler'in beceriksiz ve son derece yetersiz olduğunu ifade etti.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir araya gelen dağcılar, Van Gölü'ne dikkat çekmek için karla kaplı Berit Dağı'na tırmandı. Zirveye ulaşan dağcılar, 'Van Gölü kirlemesin, mavi kalsın' pankartını açarak farkındalık oluşturdu.
Erzurum'un Hınıs ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan çevik kuvvet grup amirliği, muhtemel olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta yer alan personelin hareket tarzı ve görüntüleri gerçeği aratmayacak şekildeydi. Ayrıca personele toplumsal olaylara müdahale eğitimi de verildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek olan Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda yarışacak milli sporculara başarılar diledi. Oyunlarda mücadele edecek tüm sporculara başarılar dileyen Bakan Bak, down sendromlu sporcuların kazanma azmi ve centilmence mücadelelerinin tüm madalya ve kupaların üzerinde olduğunu belirtti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteğiyle Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsüne modern bir spor merkezi inşa etti. Spor kompleksi, çok amaçlı spor salonları, basketbol salonları, yarı olimpik havuz ve eğitim havuzu gibi birçok tesisi içermektedir. Ayrıca, öğrenciler ve sporcular için açık meydan düzenlemesi yapıldı. Açılış törenine birçok önemli isim katıldı ve konuşmalar gerçekleştirildi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın kafasında alınan darbeden dolayı ezik, kaburgasında çatlak ve ağrı bulunuyor. Bordo-mavili taraftarların saldırısına uğrayan Kartal'ın kafasına yediği darbe esnasında "şiddetli kafa travması" yaşadığı da öğrenildi.
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