Fenerbahçe Sportif Direktörü: Oyuncularımız hayati tehlike yaşadı - Son Dakika
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Fenerbahçe Sportif Direktörü: Oyuncularımız hayati tehlike yaşadı

Fenerbahçe Sportif Direktörü: Oyuncularımız hayati tehlike yaşadı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Trabzonspor maçı sonrası oyuncularının hayati tehlike yaşadığını ve kendilerini savunduklarını söyledi. Branco, oyuncularının nefsi müdafaa içinde hareket ettiğini ve suçlamaların temelsiz olduğunu belirtti.

19.03.2024 10:39  Güncelleme: 10:43
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Trabzonspor mücadelesi sonrası oyuncularının hayati tehlike yaşadığını ve nefsi müdafaa içinde kendilerini savunduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'un, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu müsabakanın ardından yaşanan olaylara ilişkin sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçeli futbolcuların, bordo-mavili taraftarlara saldırdığı görüntüler hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve oyunların nefsi müdafaa içinde hareket ettiğini kaydeden Branco, "Oyuncularıma yönelik suçlamalar tamamen temelsiz. Çünkü gördüklerimiz inanılmazdı; bıçaklı, sopalı ve köşelerden bayrak direkli insanlar bizi tehdit ediyordu. Oyuncularımızın da nefsi müdafaa içinde hareket etmeleri gerekiyordu, çünkü hayatların tehlikede olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Sportif Direktörü: Oyuncularımız hayati tehlike yaşadı - Son Dakika

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