Fenerbahçe stadındaki 217 numaralı loca davasında mahkeme 4. kez ret kararı verdi

Fenerbahçe Stadyumu'nda 217 numaralı locanın tahsisiyle ilgili bugün görülen mahkemede 4. defa ret kararı çıktı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde iş insanı Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı locanın tahsisiyle ilgili başvurulan mahkeme bugün gerçekleştirildi. Davanın duruşması İstanbul Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, konuya ilişkin 4. kez ret kararı verdi.

Öte yandan daha önce uygulanan tedbir kararına aykırı şekilde hareket edilmesi nedeniyle soruşturma başlatılmasına karar verildi.