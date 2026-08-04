Fenerbahçe, Sturm Graz'ı Ağırlıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı Ağırlıyor

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz ile Kadıköy'de maça çıkıyor, iç sahadaki başarısını sürdürecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya'nın Sturm Graz takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında, Kadıköy'deki performansına güveniyor.

Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken sarı-lacivertli ekip, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu.

Geçen 4 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe, geçen sezon ise son 16 turu için play-off oynadı.

Son dönemde "iyi"

Fenerbahçe,iç sahada son yıllarda Avrupa kupalarında etkileyici performansa imza attı.

Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evindeki 30 Avrupa kupası maçında sadece 5 kez yenildi.

Söz konusu müsabakaların 19'unu kazanan Fenerbahçe, 6 maçı berabere tamamladı.

Sarı-lacivertliler sırasıyla Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Giollis, Anderlecht, Feyenoord, Nice, Stuttgart ve Gornik Zabrze'ye karşı galip gelirken Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon, Benfica ve Ferencvaros ile berabere kaldı.

Fenerbahçe; Union Saint-Giollis, Athletic Bilbao, Rangers, Aston Villa ve Nottingham Forest'a ise mağlup oldu.

İsmail Kartal, çeyrek final oynatmıştı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımı en son çalıştırdığı dönemde önemli bir başarı elde etmişti.

Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı.

Söz konusu sezonda çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elenen Fenerbahçe, iç sahada etkili bir performansa imza atmıştı.

UEFA Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonunda 16 Avrupa maçı oynayan Fenerbahçe, 12 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

Sarı-lacivertliler, iç sahada ise 8 maça çıkarken 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe tek mağlubiyetini deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Union Saint-Gilloise'a karşı 1-0 ile yaşadı.

İç sahada 150 maçta 77 galibiyet

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarındaki 150 maçta 77 galibiyet kaydetti.

Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 150 maçta 77 galibiyet 33 beraberlik, 40 yenilgi aldı.

İç saha maçlarında rakip fileleri 217 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 144 gole engel olamadı.

Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynanan maçlar:

Organizasyon

O

G

B

M

UEFA Kupası

27

14

4

9

UEFA Avrupa Ligi

52

28

15

9

Şampiyon Kulüpler Kupası

16

6

3

7

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme

22

10

8

4

UEFA Şampiyonlar Ligi

20

9

2

9

Kupa Galipleri Kupası

4

3

1

0

UEFA Konferans Ligi

9

7

0

2

TOPLAM

150

77

33

40

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Sturm Graz, Fenerbahçe, Kadıköy, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Sturm Graz'ı Ağırlıyor - Son Dakika

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