Fenerbahçe, Sturm Graz'ı Ağırlıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sturm Graz'a karşı Kadıköy'de kazanıp rövanş maçına avantajlı gitmek istediklerini söyleyerek, "Şampiyonlar Ligi güzel bir lig. Futbolun en üst seviyesi. Buradaki her maç birbirinden daha çekişmeli. Biz de yarın kendi evimizde taraftarın desteğiyle kazanmak ve ikinci maça avantajlı gitmek istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın saat 21.00'de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk edecek. Müsabaka öncesi Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Graz müsabakasına dair genel değerlendirme yaparak sözlerine başlayan Kartal, "Gerçekten iyi bir takıma oynayacağız. Rakibimizin gücünün bilincindeyiz. Takım olarak, bütün olarak çok iyi hazırlandık. Sonuçta rakibimiz Avusturya Ligi'nde yeni gelen hocalarıyla birlikte farklı bir sistemle oynuyorlar. Genç ve koşan bir takım. Mücadele güçleri yüksek. Biz de bunun farkında ve bilincindeyiz. Bütün oyuncularımızla birlikte en iyi şekilde hazırlandığımızı düşüyorum. Şampiyonlar Ligi, güzel bir lig. Futbolun en üst seviyesi. Buradaki her maç birbirinden daha çekişmeli. Biz de yarın evimizde taraftarın desteğiyle kazanmak ve ikinci maça avantajlı gitmek istiyoruz. Sonuçta bu maçlar iki aşamalı, evimizde iyi bir skor ve oyunla, taraftarımızın da desteğini alarak avantajı kullanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Vedat Muriqi kadroda olacak"

Şampiyonlar Ligi yolculuğunda ekip olarak heyecan yaşadıklarını belirten İsmail Kartal, "Sadece biz değil, bütün ekibimizde heyecan oluşturuyor. Hep birlikte camiamızı ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Tecrübeli teknik adam, Jayden Oosterwolde'nin sol bek oynamasıyla ilgili gelen soruyu ise, "Oosterwolde daha önce de sol bekti. Şu an stoperde Ake ve Skriniar var. Bu yüzden Oosterwolde'nin fiziğinden faydalanmak için de onu sol bekte kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kartal, hafta içinde sakatlığını atlatıp takımla beraber çalışmalara başlayan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin de bu maçın kadrosunda yer alacağını aktardı.

"Kante bu gece UEFA'ya verdiğimiz kadroya eklenecek"

Fransız futbolcu Ngolo Kante'nin kadroya ekleneceğini de bildiren 65 yaşındaki teknik adam, "Kante de gayet iyi durumda, çalışıyor. Bugün bizimle beraber 10. antrenmanına çıkacak. Hep beraber yarınki maça odaklandık. Kante de bu gece UEFA listesine eklenecek" cümlelerine yer verdi.

"Kendi oyunumuzdan taviz vermeyeceğiz"

Kendi oyunlarından taviz vermeyeceklerini de dile getiren İsmail Kartal, "Yarın rakibe göre bizim bir planımız yok, 2-3 tane planlarımız var. Rakibe göre bakacağız, gidişata ve gidişatın sonuçlarına bakıp ona göre hamlelerimiz olacak. Burada değişiklilerimiz olacaktır. Uzun taç ve duran toplarda çok etkililer, uzun boylu oyuncuları var. Ama biz de takım olarak etkiliyiz. Fiziksel olarak gelişiyoruz. Yarınki maçta da fizik ön planda olacaktır. Kendi oyunumuzdan taviz vermeyeceğiz. Biz pozitif futbol oynayan bir takımız ve bu yolda gelişeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.