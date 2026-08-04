Fenerbahçe, Sturm Graz ile Avrupa'da 303. Maçına Çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya'nın Sturm Graz takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 303. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 302 müsabakada 119 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 302 mücadelede rakip fileleri 411 kez havalandırdı, kalesinde ise 424 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 45. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 45. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 44 karşılaşmada 16 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 14 maçta berabere kaldı. Fenerbahçe, 14 maçı ise mağlubiyetle tamamladı.

Sarı-lacivertliler, 44 müsabakada rakip fileleri 64 kez havalandırırken, kalesinde 52 gol gördü.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 104 50 31 23 148 107 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 44 16 14 14 64 52 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 UEFA Konferans Ligi 18 12 - 6 44 23 TOPLAM 302 119 66 117 411 424

Kaynak: AA