Fenerbahçe, Sturm Graz ile Avrupa'da 303. Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Sturm Graz ile Avrupa'da 303. Maçına Çıkıyor

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçında Sturm Graz'ı konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya'nın Sturm Graz takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 303. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 302 müsabakada 119 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 302 mücadelede rakip fileleri 411 kez havalandırdı, kalesinde ise 424 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 45. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 45. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 44 karşılaşmada 16 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 14 maçta berabere kaldı. Fenerbahçe, 14 maçı ise mağlubiyetle tamamladı.

Sarı-lacivertliler, 44 müsabakada rakip fileleri 64 kez havalandırırken, kalesinde 52 gol gördü.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

104

50

31

23

148

107

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

44

16

14

14

64

52

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

302

119

66

117

411

424

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Sturm Graz, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Sturm Graz ile Avrupa'da 303. Maçına Çıkıyor - Son Dakika

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