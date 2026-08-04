Fenerbahçe, Sturm Graz ile Avrupa'da 303. Maçına Çıkıyor
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçında Sturm Graz'ı konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Avusturya'nın Sturm Graz takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 303. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 302 müsabakada 119 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 302 mücadelede rakip fileleri 411 kez havalandırdı, kalesinde ise 424 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde 45. maç
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 45. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 44 karşılaşmada 16 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 14 maçta berabere kaldı. Fenerbahçe, 14 maçı ise mağlubiyetle tamamladı.
Sarı-lacivertliler, 44 müsabakada rakip fileleri 64 kez havalandırırken, kalesinde 52 gol gördü.
Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|104
|50
|31
|23
|148
|107
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|44
|16
|14
|14
|64
|52
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|UEFA Konferans Ligi
|18
|12
|-
|6
|44
|23
|TOPLAM
|302
|119
|66
|117
|411
|424
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Sturm Graz ile Avrupa'da 303. Maçına Çıkıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?