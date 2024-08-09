Fenerbahçe, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu Adana Demirspor maçıyla açacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu Adana Demirspor maçıyla açacak

Fenerbahçe, sezon öncesi toplam 8 müsabaka yaptı. Sarı-lacivertliler, 5 hazırlık maçına çıkarken, 3 de resmi karşılaşma oynadı. İlk mücadelesini Romanya'nın Petrolul Ploieşti ekibiyle oynayan Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk resmi maçlarını Avrupa arenasında oynadı ve Lugano ile Lille'ye karşı mücadele etti. Fenerbahçe, oynadığı 8 müsabakada 19 gol atarken, kalesinde 10 gole engel olamadı.

09.08.2024 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu sahasında Adana Demirspor maçıyla açacak Fenerbahçe, sezon öncesi toplam 8 müsabaka yaptı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte 5 hazırlık maçına çıkarken, 3 de resmi karşılaşma oynadı.

İlk mücadelesini Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde Romanya'nın Petrolul Ploieşti ekibiyle oynayan Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Söz konusu müsabakanın ardından Avusturya kampında ikinci hazırlık dönemine geçen sarı-lacivertliler, burada da 3 hazırlık maçı oynadı.

Fenerbahçe sırasıyla Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile 1-1 berabere kalırken, Hırvat ekibi Hajduk Split'e 1-0 mağlup oldu.

İkinci kampındaki son hazırlık maçında Fransız temsilcisi Strasbourg'u 4-0'la geçen Fenerbahçe, ardından İstanbul'a döndü.

Hull City maçı Kadıköy'de oynandı

Yeni sezona ünlü teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde başlayan Fenerbahçe, seyircisi önünde ilk karşılaşmasını Hull City karşısında oynadı.

Sarı-lacivertli ekip, sezon öncesi son hazırlık maçında karşılaştığı Hull City'yi Kadıköy'de ağırladı.

Mourinho'nun öğrencileri, taraftarlarının önündeki ilk müsabakada Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi 5-1 yenmeyi başardı.

Avrupa'da 3 maç

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk resmi maçlarına Avrupa arenasında çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, ilk maçı deplasmanda 4-3 kazanmayı başardı. Rakibini rövanşta Kadıköy'de konuk eden sarı-lacivertliler, bu müsabakayı da 2-1 ile geçti ve adını bir üst tura yazdırmayı bildi.

Üçüncü eleme turunda Fransa'nın Lille ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, son dakikasına 1-1 eşitlikle girdiği müsabakada rakibine 2-1 yenildi.

Gol yollarında etkili oldu

Fenerbahçe, sezon öncesinde hücum hattında problem yaşamadı.

Kadronun eksik olduğu ilk maçlarda gol yollarında sessiz kalan sarı-lacivertliler, sonraki maçlarda ise bu sorunu çözmeyi bildi.

İlk maçında Romanya'nın Petrolul Ploieşti ekibine 2 gol atan Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Admira Wacker filelerini 1 kez havalandırabildi. Hırvat temsilcisi Hajduk Split müsabakasında gol sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, sonrasında ise gol yollarında açıldı.

Fransız temsilcisi Strasbourg'a 4 gol atan sarı-lacivertliler, Hull City filelerine de 5 gol gönderdi.

Fenerbahçe, Lugano karşısında 2 maçta 6 gol atarken, Lille deplasmanında tek golle yetindi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, oynadığı 8 müsabakada 19 gol atarken, kalesinde 10 gole engel olamadı.

Sezon öncesi maçlar

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yeni sezon öncesinde oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

MaçSkor
Fenerbahçe-Petrolul Ploieşti2-1
Fenerbahçe-Admira Wacker1-1
Fenerbahçe-Hajduk Split0-1
Fenerbahçe-Strasbourg4-0
Fenerbahçe-Hull City5-1
Lugano-Fenerbahçe3-4
Fenerbahçe-Lugano2-1
Lille-Fenerbahçe2-1

Kaynak: AA

Adana Demirspor, Fenerbahçe, istanbul, Romanya, Lugano, Lille, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu Adana Demirspor maçıyla açacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:39 Sadece Yozgat ve İngiltere’de var Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı Sadece Yozgat ve İngiltere'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 23:02:50. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu Adana Demirspor maçıyla açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement