Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Karagümrük'ü ağırlayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Karagümrük'ü ağırlayacak

08.10.2022 10:18
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Karagümrük'ü ağırlayacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük takımını konuk edecek.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük takımını konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 14 puanla 7. sırada girdi.

Tedavileri süren 3 oyuncu yarın oynayamayacak

Fenerbahçe, yarınki maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Karagümrük'ü ağırlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Karagümrük'ü ağırlayacak - Son Dakika
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