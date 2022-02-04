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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak - Son Dakika

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

04.02.2022 09:07
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, zorlu rakibi karşısında galibiyet elde ederek çıkış yakalamak istiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 37 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısıdna 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıklarını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır ve Diego Rossi'nin durumuna ise teknik heyet karar verecek.

Ozan Tufan görev verilmesi durumunda kadroda olacak

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı ve sezonun kalan bölümü için geri çağırdığı Ozan, görev verilmesi halinde yeniden formasını giyebilecek.

5 futbolcu kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Filip Novak, Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki GZT Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak - Son Dakika Spor


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