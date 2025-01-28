Fenerbahçe Talisca'yı Transfer Etti

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından Talisca'nın mukavele imzalayan fotoğrafıyla paylaşılan açıklamada, "Yeni evine hoş geldin Talisca. Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; sarı lacivertli çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi.
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