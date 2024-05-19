Fenerbahçe Taraftarı Galibiyeti Kutladı, Polis Müdahale Etti

- Fenerbahçe taraftarı galibiyeti kutladı
Taraftar grupları arasındaki gerginliğe polis müdahale etti
ERZURUM - Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından Erzurum'da taraftarlar galibiyet sevincini doyasıya yaşadılar.
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Cumhuriyet caddesi üzerinde toplanan taraftarlar meşaleler yakarak galibiyeti kutladılar. Zaman zaman Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik yaşanırken polis taşkınlık yapan taraftarlara müdahale etti.
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