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Fenerbahçe taraftarı ipleri tamamen kopardı! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi - Son Dakika

Fenerbahçe taraftarı ipleri tamamen kopardı! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi

22.12.2021 22:18

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Yaklaşık 55 dakika 9 kişi mücadele eden rakibi karşısında gol bulamayan sarı-lacivertlilerde taraftarlar isyan bayrağını açtı. Yaşananları "Rezalet" olarak yorumlayan Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada başkan Ali Koç'u istifaya çağırdı.

Fenerbahçe'de kötü gidiş Vitor Pereira'yla yolların ayrılmasının ardından da devam ediyor. Sarı-lacivertliler maçın büyük bölümünü 9 kişi oynayan Fatih Karagümrük'ü devirmeyi başaramadı. Karşılaşma sonunda Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını açtı.

"REZALET"

Başkan Ali Koç'u sosyal medyada istifaya davet eden Fenerbahçe taraftarı, yaşananları "Rezalet" olarak nitelendirdi. Taraftarlar oldukça öfkeli olduklarını gözler önüne seren paylaşımlarda bulunurken özellikle Twitter'da Ali Koç'a her zamankinden daha büyük tepki var.

Fenerbahçe taraftarı ipleri tamamen kopardı! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi
Fenerbahçe taraftarı ipleri tamamen kopardı! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi
Fenerbahçe taraftarı ipleri tamamen kopardı! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi
Fenerbahçe taraftarı ipleri tamamen kopardı! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi
Fenerbahçe taraftarı ipleri tamamen kopardı! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi
Fenerbahçe taraftarı ipleri tamamen kopardı! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi
Fenerbahçe taraftarı ipleri tamamen kopardı! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi
Fenerbahçe taraftarı ipleri tamamen kopardı! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi

Karagümrükspor, Fenerbahçe, Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarı ipleri tamamen kopardı! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarı ipleri tamamen kopardı! Ali Koç döneminde böyle tepki görülmedi - Son Dakika
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