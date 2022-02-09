Fenerbahçe taraftarı yıkılacak! Löw ihtimalinin suya düşmesi bir telefona bakıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un en güçlü hoca adayları arasında yer alan Joachim Löw'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldiği iddia edildi. Real Madrid'e gideceği söylenen Alman hocanın, yeni sezonda Fenerbahçe'nin hocası olmayacağı öne sürüldü.

FLORENTINO PEREZ'DEN TELEFON BEKLİYOR

Akşam'ın haberine göre, Alman hocanın 12 aydır İspanyolca çalıştığı ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den telefon beklediği yazıldı. Ezeli rakipleri Barcelona'ya 15 ve Atletico Madrid'e de 17 puan fark atan Real Madrid, 53 puanla La Liga'da lider durumda. Real Madrid, 21 Ocak'ta Copa del Rey- İspanya Kral Kupası 4. turunda 3. lig ekiplerinden D.Alcoyano'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak elenmişti.