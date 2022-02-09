Üye Girişi
Fenerbahçe taraftarı yıkılacak! Löw ihtimalinin suya düşmesi bir telefona bakıyor - Son Dakika

Fenerbahçe taraftarı yıkılacak! Löw ihtimalinin suya düşmesi bir telefona bakıyor

09.02.2022 17:51
Fenerbahçe taraftarı yıkılacak! Löw ihtimalinin suya düşmesi bir telefona bakıyor

Fenerbahçe'de yeni sezon için teknik direktör arayışları devam ederken Başkan Ali Koç, 2 hocayla parasal konuların konuşulması aşamasına gelindiğini açıklamıştı. Bu teknik direktörlerden biri olduğu düşünülen Joachim Löw'le ilgili sarı-lacivertlileri üzecek bir iddia ortaya atıldı. Alman hocanın, İspanya La Liga'da görev yapmak istediği ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den telefon beklediği ileri sürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un en güçlü hoca adayları arasında yer alan Joachim Löw'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldiği iddia edildi. Real Madrid'e gideceği söylenen Alman hocanın, yeni sezonda Fenerbahçe'nin hocası olmayacağı öne sürüldü.

FLORENTINO PEREZ'DEN TELEFON BEKLİYOR

Akşam'ın haberine göre, Alman hocanın 12 aydır İspanyolca çalıştığı ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den telefon beklediği yazıldı. Ezeli rakipleri Barcelona'ya 15 ve Atletico Madrid'e de 17 puan fark atan Real Madrid, 53 puanla La Liga'da lider durumda. Real Madrid, 21 Ocak'ta Copa del Rey- İspanya Kral Kupası 4. turunda 3. lig ekiplerinden D.Alcoyano'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak elenmişti.

YORUMLAR
500

Joachim Löw, Real Madrid, Fenerbahçe, Alman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarı yıkılacak! Löw ihtimalinin suya düşmesi bir telefona bakıyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:55 Cep telefonunu bataryası tamir edildiği esnada bomba gibi patladı!
17:51 Fenerbahçe taraftarı yıkılacak! Löw ihtimalinin suya düşmesi bir telefona bakıyor
17:34 Eşiyle problemleri olan kadına enerji uzmanından şaşırtan tavsiye! Sunucu Nur Viral bile anlamadı
17:18 Son Dakika: Hatay emniyeti önledi! 4 canlı bomba kilolarca patlayıcıyla yakalandı
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
17:07 TEM Otoyolu'nun ortasında durdu, herkes aracının bozulduğunu düşündü ama o kalp krizi geçiriyordu
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
16:44 HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 17:59:43. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarı yıkılacak! Löw ihtimalinin suya düşmesi bir telefona bakıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement