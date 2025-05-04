Fenerbahçe Taraftarından Başkan Koç'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Taraftarından Başkan Koç'a Tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisi sonrası Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

04.05.2025 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Fenerbahçe taraftarı, derbi maçı sonrası Başkan Ali Koç ve yönetime tepki gösterdi

İSTANBUL - Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisi mağlubiyeti sonrasında Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. Müsabakanın büyük bölümünde oyuncular, başkan ve yönetime tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar maçın ardından stadyum önünde toplanmaya başladı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla şampiyonluk yarışında büyük yara alan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

Müsabakanın başlama vuruşuyla beraber takımlarına destek veren sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş'ın golünün ardından oyunculara tepki göstermeye başladı. Mücadelenin sonlarına doğru tepkisini arttıran Fenerbahçe taraftarı, Başkan Ali Koç ve yönetime de tepki göstererek istifaya davet etti.

Maçın sona ermesiyle stadyumdan çıkan sarı-lacivertli taraftarlar, tepki göstermeye devam ederken Ülker Stadyumu'nun dışında toplanmaya başladı. Bu durum üzerine polis ekipleri, protokol çıkış alanı ve yönetimin çıkış yapacağı otoparkın önünde güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fenerbahçe, Beşiktaş, Politika, Güvenlik, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Taraftarından Başkan Koç'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti
Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış
Hakkari’deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı Soruşturma başlatıldı Hakkari'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı! Soruşturma başlatıldı
Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü
Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı
Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi hastaneden alındı Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez’i arayıp yardım istemiş Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez'i arayıp yardım istemiş
Rusya’da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 03:09:05. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Taraftarından Başkan Koç'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.