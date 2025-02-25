Fenerbahçe Taraftarından Derbi Coşkusu

Spor

Fenerbahçe taraftarı derbinin oynanacağı Rams Park'a ulaştı

Ali DANAŞ - İSTANBUL, SÜPER Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de taraftarlar stada giriş yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında bu akşam deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak mücadele öncesinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Protokol Tribünü önünde toplanan yaklaşık 2 bin kadar taraftarlar, buradan polis kontrolünde 32 otobüsle Rams Park'a hareket etti. Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında stada gelen Fenerbahçeli taraftarlar, kendilerine tahsis edilen otobüslerden tezahüratlarla inerek stadyuma giriş yaptı.