Spor

- Fenerbahçe taraftarından derbiye yoğun ilgi

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Ev sahibi sarı-lacivertlilerde taraftarlar stat önü ve çevresinde toplanarak müsabakaya tezahüratlarla hazırlandı. Taraftarlar maça yoğun ilgi gösterirken, satışa çıkan biletler kısa sürede tükenmişti. Fenerbahçeli taraftarlar maç saati yaklaştığında ise tribünlerdeki yerlerini aldı.