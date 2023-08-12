Fenerbahçe taraftarından Fred'e olay karşılama! Canlı yayının sesini apar topar kıstılar - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarından Fred'e olay karşılama! Canlı yayının sesini apar topar kıstılar

Son Güncelleme: 12.08.2023 16:03

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred, sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu. Kendisini bekleyen kalabalığı selamlayan Fred için Fenerbahçeliler, Galatasaray aleyhine küfürlü tezahüratta bulundu. O anlarda canlı yayında olan FBTV hemen sesi kıstı.

Fenerbahçe, Manchester United'dan renklerine bağladığı Fred'i İstanbul'a getirtti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı yıldızı havaalanında karşılarken yaptıkları küfürlü tezahürat canlı yayına yansıdı.

CANLI YAYININ SESİ HEMEN KISILDI

Fenerbahçe taraftarının küfürlü tezahüratı sonrası FBTV'de canlı yayının sesi apar topar kısıldı. Taraftarı selamlayan Brezilyalı futbolcu, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek kulüp binasına doğru hareket etti.

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Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarından Fred'e olay karşılama! Canlı yayının sesini apar topar kıstılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarından Fred'e olay karşılama! Canlı yayının sesini apar topar kıstılar - Son Dakika
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