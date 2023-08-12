Fenerbahçe taraftarından Fred'e olay karşılama! Canlı yayının sesini apar topar kıstılar

Fenerbahçe, Manchester United'dan renklerine bağladığı Fred'i İstanbul'a getirtti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Brezilyalı yıldızı havaalanında karşılarken yaptıkları küfürlü tezahürat canlı yayına yansıdı.

CANLI YAYININ SESİ HEMEN KISILDI

Fenerbahçe taraftarının küfürlü tezahüratı sonrası FBTV'de canlı yayının sesi apar topar kısıldı. Taraftarı selamlayan Brezilyalı futbolcu, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek kulüp binasına doğru hareket etti.