Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
08.03.2026 20:38
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
Haber Videosu

Samsunspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de tribünlerinin bir kısmı Mert Müldür ve Ederson'a tepki gösterdi. Tribünlerin bir kısmı ise bu futbolcuları alkışladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ligin iddialı takımlarından Samsunspor ile sahasında mücadele etti.

İKİ OYUNCUYA PROTESTO

Samsunspor karşısında ilk 23 dakikada kalesinde iki gol gören Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Ederson'a tepki gösterildi. Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, Samsunspor'un ikinci golünün ardından iki yıldız oyuncu da top ayağına geldiği esnada ıslıkla protesto etti.

TRİBÜNLERİN DİĞER KISMI DESTEKLEDİ

Gelen tepkilerin ardından Sarı-lacivertli tribünlerin diğer bölümü de Mert Müldür ve Ederson'u alkışlarla destekledi. Aynı zamanda tribünde tepki gösterenlere de sakin olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Mert Müldür, Samsunspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 250934 250934:
    EDERSON BERBAT TARIK DAHA İYİ 21 3 Yanıtla
  • Yenal Kucuk Yenal Kucuk:
    ittirile ittirile buraya kadar 8 3 Yanıtla
  • Hasan Keleş Hasan Keleş:
    Arkadaşlar çok anlamamda neden bariz Tarık iyiyken edersonda ısrarcıyız 7 2 Yanıtla
    Ali Yarar Ali Yarar:
    edersona 55-60 m dolar bağladı fener çünkü 0 0
    Ali Yarar Ali Yarar:
    edersona 55-60 m dolar para bağladı fener çünkü 0 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto - Son Dakika
