Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ligin iddialı takımlarından Samsunspor ile sahasında mücadele etti.

İKİ OYUNCUYA PROTESTO

Samsunspor karşısında ilk 23 dakikada kalesinde iki gol gören Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Ederson'a tepki gösterildi. Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, Samsunspor'un ikinci golünün ardından iki yıldız oyuncu da top ayağına geldiği esnada ıslıkla protesto etti.

TRİBÜNLERİN DİĞER KISMI DESTEKLEDİ

Gelen tepkilerin ardından Sarı-lacivertli tribünlerin diğer bölümü de Mert Müldür ve Ederson'u alkışlarla destekledi. Aynı zamanda tribünde tepki gösterenlere de sakin olmaları konusunda uyarılar yapıldı.