Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda lider AEK'ya 3-0 yenildi.
Mücadeleye damga vuran an ise sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Samet Akaydın'ın yaptığı hata oldu. Takım arkaşından pası alan Samet, topu istediği gibi uzaklaştıramayınca Yunan ekibi kalesinde 2. golü gördü.
İşte kare kare o anlar;
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)