Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı

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Süper Lig devi Fenerbahçe'den Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a transfer olan Samet Akaydın'ın dün akşam 3-0 mağlup oldukları AEK maçında yaptığı inanılmaz hata pahalıya patladı. Akaydın'ın gole sebebiyet veren hatası kısa sürede viral oldu.

25.04.2024 12:22  Güncelleme: 12:30
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Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda lider AEK'ya 3-0 yenildi.

SAMET'TEN İNANILMAZ HATA

Mücadeleye damga vuran an ise sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Samet Akaydın'ın yaptığı hata oldu. Takım arkaşından pası alan Samet, topu istediği gibi uzaklaştıramayınca Yunan ekibi kalesinde 2. golü gördü.

İşte kare kare o anlar;

Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı
Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı
Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı
Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • YAGİBASAN: Milli takımın yanından bile geçemeyecek adam , torpil ile Milli takımda oynuyor.Sonra liyakat istiyoruz..... 18 0 Yanıtla

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