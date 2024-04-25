Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı

Spor

Başkanın yanında yürürken bir anda kendini yere atıp yuvarlanmaya başladı

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda lider AEK'ya 3-0 yenildi.

SAMET'TEN İNANILMAZ HATA

Mücadeleye damga vuran an ise sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Samet Akaydın'ın yaptığı hata oldu. Takım arkaşından pası alan Samet, topu istediği gibi uzaklaştıramayınca Yunan ekibi kalesinde 2. golü gördü.

İşte kare kare o anlar;