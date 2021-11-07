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Fenerbahçe taraftarının tepkisi maç sonunda da devam etti - Son Dakika

Fenerbahçe taraftarının tepkisi maç sonunda da devam etti

07.11.2021 21:32

- Fenerbahçe taraftarının tepkisi maç sonunda da devam etti Fenerbahçe'nin, Kayserispor ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, protokol çıkışına gelerek 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.

- Fenerbahçe taraftarının tepkisi maç sonunda da devam etti

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin, Kayserispor ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar, protokol çıkışına gelerek 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile evinde 2-2 berabere kaldı. Müsabaka esnasında tribünlerde yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, karşılaşma sonunda da protestolarına devam etti. Maçın son düdüğünün ardından protokol çıkışına gelen taraftarlar, 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu. Bazı Fenerbahçeli taraftarların eski başkan Aziz Yıldırım lehine de slogan attıkları duyuldu.

Güvenlik güçleri, taraftarları protokol çıkışından uzaklaştırsa da sarı-lacivertli taraftarlar, stat çevresinden ayrılmadı.

Fenerbahçe taraftarının tepkisi maç sonunda da devam etti
Fenerbahçe taraftarının tepkisi maç sonunda da devam etti
Fenerbahçe taraftarının tepkisi maç sonunda da devam etti
Fenerbahçe taraftarının tepkisi maç sonunda da devam etti

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Fenerbahçe, İstifa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarının tepkisi maç sonunda da devam etti - Son Dakika Spor


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