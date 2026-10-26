Fenerbahçe taraftarları 33 otobüsle RAMS Park'a gelip tribündeki yerini aldı - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarları 33 otobüsle RAMS Park'a gelip tribündeki yerini aldı

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'den hareket eden yaklaşık 2 bin 500 Fenerbahçe taraftarı 33 otobüsle RAMS Park'a ulaştı. Taraftarlar, arama ve bilet kontrolünün ardından tribündeki yerini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisini takip etmek için Kadıköy'den hareket eden sarı-lacivertli taraftarlar, RAMS Park'a ulaştı.

Chobani Stadı önünde buluşan ve kendilerini bekleyen 33 otobüse binen yaklaşık 2 bin 500 Fenerbahçe taraftarı, yoğun güvenlik önlemleri altında RAMS Park'a giriş yaptı.

Emniyet güçlerinin belirlediği koridorda duran otobüslerden inen taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde stat kapısına hareket etti.

Fenerbahçe taraftarı, arama ve bilet kontrolü işlemlerinin ardından tribündeki yerini aldı.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigFenerbahçeKadıköySporSon Dakika

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