Fenerbahçe Taraftarları Sivas Deplasmanında Takımlarını Yalnız Bırakmadı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Taraftarları Sivas Deplasmanında Takımlarını Yalnız Bırakmadı

Fenerbahçe Taraftarları Sivas Deplasmanında Takımlarını Yalnız Bırakmadı

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen dolarken, maç öncesi tribünler futbolculara destek tezahüratlarıyla coştu. Sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına destek oldu.

22.04.2024 20:26
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Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen doldu.

Fenerbahçe'yi birçok maçta yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar Sivas 4 Eylül Stadı'nın deplasman tribününü de doldurdu. Maç öncesi ise Fenerbahçe tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarlar müsabakada seslerini yükselterek yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına destek oldu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Taraftarları Sivas Deplasmanında Takımlarını Yalnız Bırakmadı - Son Dakika

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