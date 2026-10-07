Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenip FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı kazandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nı kazandı. Bu sonuçla Çimsa ÇBK Mersin 79-71'lik skorla yenilirken Fenerbahçe Tarfin kupanın sahibi oldu.
Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu.
Kaynak: AA
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