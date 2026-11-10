Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 11. haftada yarın Paris Basketbol'a konuk olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 11. haftada yarın Paris Basketbol'a konuk olacak

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EuroLeague'de 11. hafta yarın başlıyor; 7 galibiyet ve 3 yenilgiyle 4. sırada bulunan Fenerbahçe Tarfin, TSİ 22.45'te Paris Basketbol'a konuk olacak. Anadolu Efes 13 Kasım Cuma günü Virtus Bologna'yı ağırlayacak, Beşiktaş ise aynı gün LDLC ASVEL'e konuk olacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 11. haftanın perdesi yarın açılacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 11. hafta müsabakaları yarın, 12 Kasım Perşembe ve 13 Kasım Cuma günü oynanacak.

EuroLeague'de yer alan Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Tarfin yarın, Anadolu Efes ile Beşiktaş ise 13 Kasım Cuma günü sahaya çıkacak.

Bu sezon 7 galibiyet ve 3 yenilgi sonucunda 4. sırada yer alan Fenerbahçe, yarın Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a konuk olacak. Accor Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

Oynadığı maçların 4'ünü kazanan, 6'sını kaybeden 12. basamaktaki Anadolu Efes, 13 Kasım Cuma günü saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İtalya ekibi Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

Organizasyonun geride kalan bölümünde 4 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan 13. sıradaki Beşiktaş ise 13 Kasım Cuma günü Fransa'nın LDLC ASVEL takımına konuk olacak. LDLC Arena'da oynanacak haftanın kapanış mücadelesi, TSİ 22.30'da başlayacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 11. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

22.45 Partizan (Sırbistan)-Kosner Baskonia (İspanya)

22.45 Paris Basketbol (Fransa)-Fenerbahçe Tarfin

12 Kasım Perşembe:

22.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Hapoel Tel Aviv (İsrail)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.30 Valenci Basket (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

22.30 Armani Olimpia Milan (İtalya)-Zalgiris (Litvanya)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

13 Kasım Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Virtus Bologna (İtalya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Barcelona (İspanya)

22.30 LDLC ASVEL (Fransa)-Beşiktaş

Kaynak: AA
Anadolu EfesFenerbahçeBasketbolBeşiktaşParisSporSon Dakika

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