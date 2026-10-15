Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Partizan'ı 74-65 yenip 5. galibiyetine ulaştı - Son Dakika
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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Partizan'ı 74-65 yenip 5. galibiyetine ulaştı

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EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Partizan'ı 74-65 yendi. Çift maç haftasını 2'de 2 ile kapatan sarı-lacivertli ekip Avrupa Ligi'nde 5. galibiyetini alırken Partizan 3. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Alberto Baena (İspanya), Arnau Padros (İspanya)

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 5, Horton-Tucker 14, Shields 17, Key 5, Sertaç Şanlı 2, Larkin 3, Bingham 4, Baldwin 11, Melli 2, Juzang, Clyburn 11

Partizan: Jones 6, Thompson 13, Stevens 12, Tanaskovic 6, Jekiri 2, Allman 7, Vildoza 5, Hayes 12, Lakic, Pajola, Lauvergne 2, Sy

1. Periyot: 12-19

Devre: 25-28

3. Periyot: 59-44

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 74-65 mağlup etti.

Bu sonuçla çift maç haftasını 2'de 2 ile kapatan sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 5. galibiyetini aldı. Partizan ise 3. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Partizan'ı 74-65 yenip 5. galibiyetine ulaştı - Son Dakika
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