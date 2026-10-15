Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Partizan'ı 74-65 yenip 5. galibiyetine ulaştı

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Partizan'ı 74-65 yenip 5. galibiyetine ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Partizan'ı 74-65 yendi. Çift maç haftasını 2'de 2 ile kapatan sarı-lacivertli ekip Avrupa Ligi'nde 5. galibiyetini alırken Partizan 3. yenilgisini yaşadı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Alberto Baena (İspanya), Arnau Padros (İspanya)
Fenerbahçe Tarfin: Forrest 5, Horton-Tucker 14, Shields 17, Key 5, Sertaç Şanlı 2, Larkin 3, Bingham 4, Baldwin 11, Melli 2, Juzang, Clyburn 11
Partizan: Jones 6, Thompson 13, Stevens 12, Tanaskovic 6, Jekiri 2, Allman 7, Vildoza 5, Hayes 12, Lakic, Pajola, Lauvergne 2, Sy
1. Periyot: 12-19
Devre: 25-28
3. Periyot: 59-44
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 74-65 mağlup etti.
Bu sonuçla çift maç haftasını 2'de 2 ile kapatan sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 5. galibiyetini aldı. Partizan ise 3. yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA
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