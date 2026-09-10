Fenerbahçe Tarfin, Geiselsöder'i 1 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Alman oyuncu Luisa Geiselsöder'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre 26 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Almanoyuncu Luisa Geiselsöder'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Geiselsöder, kariyerinde Landerneau Bretagne, Roche Vendee, Basket Landes, Dallas Wings, ÇBK Mersin ve Portland Fire takımlarının formalarını giydi.
Kaynak: AA
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