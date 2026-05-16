Fenerbahçe, Tarık Çetin\'le 3 Yıl Anlaştı

FENERBAHÇE Spor Kulübü kaleci Tarık Çetin'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe SK Futbol Akademimizde yetişen ve geçtiğimiz sezon Futbol A Takımımıza transfer edilen Tarık Çetin'in sözleşmesi, 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır. Tarık Çetin'e çubuklu formamız altında nice başarılar diliyoruz."
