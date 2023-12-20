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Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-3 yenerek üç puan aldı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-3 yenerek üç puan aldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, maçın zorluğuna ve kırmızı kartlara rağmen 4-3 kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Fenerbahçe, Kayserispor\'u 4-3 yenerek üç puan aldı
20.12.2023 - 20:27,
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- İsmail Kartal: "Biraz hasarlı oldu bu üç puan"

KAYSERİ - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4-3 kazandıkları Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biraz hasarlı oldu bu üç puan" dedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-3 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu maça gerçekten iyi hazırlandık. Hemen 2-0 öne geçtik. 2-0'dan sonra tam devrede içeri girerken savunmada kendi aramızdaki bir anlaşmazlıktan dolayı soyunma odasına yediğimiz golle 2-1 sonuçla girdik. İkinci yarıya yine iyi başladık, 3-1'i bulduk. 3-1'den sonra gene kolay goller yedik. Bu kolay golleri biz yememeliyiz. Sonuçta biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Oyunun sonuna doğru biraz ortam da gerildi. 4-3 kazanmasını bildik. 3 puan aldık. Biraz hasarlı oldu bu 3 puan. Sonuçta yediğimiz kırmızı kartlar da var. Bu kadar basit kırmızı kart ne olduğunu, yani nasıl diyaloglar hakemle oyuncularımız arasında tam net bilmiyoruz. Bunları da oyuncularımızla konuşup ona göre bir değerlendirme yapacağız. Çok önemli bir deplasmandan üç puan aldık. Kayseri takımı iyi bir takım. Zor bir deplasmanı da bu şekilde geçtik. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kartal, Fred'in kırmızı kart görmesiyle ilgili, "Her oyuncu bizim için önemli ve değerli. Tabii ki Fred de bizim için değerli oyuncularımızdan bir tanesi. Derbide olmaması bizi üzecek. Onun yerini dolduracak takım içerisinden başka bir çözüm bulacağız kendimize. Takım içerisinde bakacağız. En iyi şekilde Galatasaray maçına çıkacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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