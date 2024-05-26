Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Oyuncularım gerçek şampiyon olduğunu gösterdiler

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezon başından bu yana çok çalıştıklarını belirterek, "Saha dışındaki görünmeyen elleri aşamadık. Bu sezon 99 puan 99 gol, hak ederek alınan bu puanları Fenerbahçe camiası unutmayacak. Oyuncularım gerçek şampiyon olduğunu alkışlanarak gösterdiler. Gönüllerin şampiyonu olduğumuzu tüm kamuoyu gördü" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunarak sözlerine başlayan Kartal, "Bu akşam rakibimiz İstanbulspor'u yenerek rakibimizi de kaybetmesini bekleyerek maça başladık. İstediğimiz gibi olmadı ama sezonu başından bugüne kadar ekibim ve oyuncularımla birlikte çok çalıştık, şampiyon olmayı çok istedik. Saha dışındaki görünmeyen elleri aşamadık. Bu sezon 99 puan 99 gol, hak ederek alınan bu puanları Fenerbahçe camiası unutmayacak. Oyuncularım gerçek şampiyon olduğunu alkışlanarak gösterdiler. Gönüllerin şampiyonu olduğumuzu tüm kamuoyu gördü. Oyuncularıma verdiği mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Taraflarımıza ve camiamıza teşekkür ediyorum. Başkanımız Ali Koç'a verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Neden şampiyon olmadığımız geçen hafta tescillendi" diye konuştu.

"Neden şampiyon olamadığımız geçen hafta ortaya çıktı"

Kendisinin sonuçlara etki edecek hata yapmadığını vurgulayan sarı-lacivertlilerin teknik patronu, "Nelerin olduğu çok net ortada. Bütün taraftarlar neden alkışladı? Geçen hafta çok net ortaya çıktı. Bu hatalar bugüne kadar oynadığımız hangi maça tesir etti. Sivas'ta haksız penaltı nedeniyle berabere kaldık. Konya'da 11 tane pozisyona girdik atamadık. Benim hatamla mı oldu? Bugün Dzeko'nun çıkma sebebi hasta olduğu için. Ben sonuçlara etki edecek hata yapmadım. Bizim neden kaybettiğimizi siz biliyorsunuz. Objektif olarak bunu göstermeniz lazım. Oyuncularımın karakterli duruşundan dolayı hepsini tebrik ettim. Başkanımızla kalma gitme gibi durum konuşmadık. Sözleşmem bitti. Fenerbahçe için hayırlısı ne ise o olur. Yaptıklarım ortada. Her geldiğimde iyi futbol oynattım. Bu sene yaptıklarımız ortada. Saha dışını ben konuşmayayım. Biz elimizden geleni yaptık. Keşke şampiyon olabilseydik, geçen sene Jesus'un da dediği gibi bazı şeyleri aşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımız inançlarını kaybetmediler"

Her zaman tribünlerin tepkisinin kendisi için önemli olduğunu belirten Kartal, "Şampiyon olmadığım için üzgünüm. Kulüple kalma veya gitmeyle ilgili herhangi bir beklenti yok. Başkanımız ve yöneticilerimiz bunu değerlendirecektir. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Taraftarlarımızdan bunun için özür diliyorum. Bizim gerçeğimiz burası. Taraftarların bana ve oyunculara karşı gösterdiği ilgi ve sevgi beni ayakta tuttu. Hiçbir zaman inançlarını kaybetmediler. Ben tribünlere bakarım. Tribünde en ufak rüzgar hissedersem ben zaten gereğini yaparım. Bize olan güvenleri için mahcup etmediklerini düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL