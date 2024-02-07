Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası\'nda zorluğa rağmen çeyrek finale yükseldiklerini söyledi

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, mücadeleyi kazandıklarını fakat saha zemininden dolayı zorluk yaşadıklarını söyledi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takımın da saha zemininden dolayı zorluk çektiğini ifade etti. Zemininden dolayı iki futbolcularının sakatlık yaşadığını anlatan Kartal, şöyle konuştu:

"Oyuncularım sahada pas yapamadıklarını, ayaklarının şiştiğini, ağır zeminden dolayı çok zorlandıklarını söylediler. Bu kadar tempolu maçlar olabilmesi için sahaların daha iyi olması lazım. Daha iyi zeminde daha iyi futbol oynatabilelim. Taraftarlarımıza daha seyir zevki yüksek maçlar izletebilelim. Bugün her iki takımın da oyuncuları da ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Ama her iki takımda kötü zeminde futbol oynamaktan çok topu nasıl kontrol edebiliriz, onunla mücadele ettiler. Sahanın zeminiyle ilgili, bu sahalarla ilgili görevliler kimse daha iyi bakıma alsınlar. Gaziantep takımı iyi bir takım daha iyi bir zemin olsa onlar da kazanabilirlerdi."

Çeyrek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını aktaran Kartal, oyuncularını tebrik etti.

Deneyimli çalıştırıcı bir gazetecinin Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep'te oynanan karşılaşma sonrası Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın "Fenerbahçe'nin istediği yerde oynayabiliriz." söylemine ilişkin ise "Onunla ilgili bir cevap vermek istemiyorum, muhatap olmak istemiyorum." dedi.