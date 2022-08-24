Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi - Son Dakika
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Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi

24.08.2022 17:33
Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien karşılaşması öncesi açıklamalar yaptı. Maç takvimini değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, "Küçük takım diye adlandırdığımız takımlar haftada 1 maç yapar. Büyük takımların Avrupa arenasında yarışmaya alışması gerekiyor. Şu anda baktığımız zaman bizim için bu durum geçerli." dedi. Bu açıklama Avrupa kupalarında yer almayan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini topladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Austria Wien'i konuk edecek. Yarın Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken bir açıklama geldi.

"KÜÇÜK TAKIMLAR HAFTADA 1 MAÇ YAPAR"

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Küçük takım diye adlandırdığımız takımlar hafada 1 maç yapar. Büyük takımların Avrupa arenasında yarışmaya alışması gerekiyor. Şu anda baktığımız zaman bizim için bu durum geçerli. Trabzonspor ve Avrupa'da yarışan diğer Türk takımlarının 3 günde 1 maç yapmaya alışması gerekiyor. Bunu da yönetebilmek için pek çok yöntem oluyor. Antrenörler her oyuncusundan faydalanmaya çalışıyor sıkışık fikstürde. Benim de bu kadar yıllık tecrübelerim işimi kolaylaştırıyor.

Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaşlıları ayağa kaldıran 'Küçük takım' göndermesi

"BİZİM İÇİN MEMNUN EDİCİ"

Yarın bu durum bizim için yine farklı olmayacak. Her maç yaklaşık 5-6 oyuncu değiştiriyoruz ilk 11'den. Buna rağmen takımımız hiçbir maçta kalitesini kaybetmedi, kalitesini aşağıya çekmedi. Bu durum bizim için memnun edici."

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Son Dakika Spor Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken 'Küçük takım' göndermesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi - Son Dakika
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