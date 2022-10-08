Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus'tan futbolcularına uyarı: Henüz kazandığımız hiçbir şey yok

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Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, futbolcularına kritik uyarılarda bulundu.

FENERBAHÇE YENİLMİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, En son yenilgisini 29 Ağustos'ta Konyaspor'dan alan Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşarken hiç kaybetmedi. Ancak; camiayı heyecanlandıran bütün bu veriler Jorge Jesus için yetersiz.

"ÜÇ GÜNDE BİR MAÇ OYNAMAYA ALIŞMALISINIZ"

"Henüz kazandığımız hiçbir şey yok" diyen Portekizli çalıştırıcı, oyuncularından üstüne koyarak ilerlemelerini istiyor. "Büyük takım olmak istiyorsanız üç günde bir maç oynamaya alışmalısınız vurgusu yapan" Jesus, bütün oyuncularını diri tutmak için rotasyona devam ederken, takımdaki herkesin aynı seviyede olmasından duyduğu memnuniyeti de gizlemedi.