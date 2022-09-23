Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: "Birlikte olursak Fenerbahçe'yi şampiyon yapabiliriz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "İşlerin iyi gitmediği zamanlarda da taraftarların yanımızda olması bizler için çok önemli, çünkü birlikte olursak Fenerbahçe'yi şampiyon yapabiliriz." dedi.

Portekizli teknik adam, lige verilen milli arada takımının Beşiktaş derbisi hazırlıklarının devam ettiği Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Lige verilen milli arada 3 günlük iznin ardından çalışmalarına tekrar başladıklarını ve bazı oyuncuların toparlanabilmesi açısından bu aranın kendilerine iyi geldiğini aktaran Jesus, "Benim için de Portekiz'e gidip ailemi görme fırsatıydı. Hepimiz izinden daha enerjik bir şekilde dönüyoruz. Fenerbahçe, bu ara öncesince çok güçlü, iyi bir performans sergiliyordu. Tabii ki ideali bizim için ara vermemek olurdu ama milli maçlar var. Dolayısıyla bu dönemde de lige verilen arada gelişmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pek çok oyuncumuz mili takımlarında ülkelerini temsil ediyorlar." dedi.

Türkiye liginde 6, Avrupa'da da 8 maç olmak üzere toplam 14 maç oynayan takımın, dikkati çeken bir istatistiğe imza attığı hatırlatılarak, takımın gelişimini değerlendirmesi istenen deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Takımımızın hafta hafta gelişim gösterdiği görüldü. Teknik ekibimiz de fikirleri sahada daha iyi uygulamaya başladı. Gelişim göstererek bugünlere kadar geldik. Şimdi önümüzde benim Türkiye'de oynayacağım ilk derbi maçı olan Beşiktaş maçı var. Bugünden itibaren o maçın hazırlıklarına başlayacağız. Şu anda burada 12 oyuncumuz var, diğerleri milli takımlardalar. Bugünden itibaren ilk odağımız bir sonraki oynayacağımız derbi maçı olacak."

"Taraftarlarımız her geçen gün bizimle daha çok birlik oluyor"

Derbi maçlarının heyecanına da değinen Jorge Jesus, "Her derbi maçı taraftarlar için heyecan vericidir. Taraftarlar bu maça odaklanır. Bizler de tabii ki bu maça odaklanıyoruz ama sadece derbi maçlarına değil, oynadığımız her maça en mümkün olduğu kadar odaklanarak çıkıyoruz. Taraftarlarımız her geçen gün bizimle daha çok birlik oluyor. Bizim yanımızda olsunlar, bize inansınlar, çünkü taraftarlar bizim yanımızda olduğu zaman biz daha güçlüyüz. Sadece Fenerbahçe'de değil genellikle futbol dünyasında zaman zaman spekülasyonlar çıkar ama Fenerbahçe taraftarının her zaman takımının yanında ve birlik olması çok önemli. Biz, onlar için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bize inansınlar, biz de onlara inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Takım içerisindeki aile ortamının hedeflere ulaşabilmek noktasında belirleyici olduğunu ve buraya geldikleri ilk günden itibaren hedeflerine ulaşabilmek için birlik olunması gerektiğini kaydeden Jesus, "Taraftarlarımız da buna dahil. Tabii ki pozitif sonuçlar aldığınız zaman işler daha kolay oluyor. Şu anda birlik olmuş bir grubuz. Takımdaki herkes bu takımın gelişebilmesi için gerek antrenmanlarda gerek antrenman dışında fikirlerini paylaşıyor. Hedeflerimize ulaşmak için hep birlikte çalışıyoruz. Hedeflerimizin de bildiğiniz gibi en önemlisi tekrardan Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştırabilmek. Bunun için de her geçen gün çok çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Birlikte olursak Fenerbahçe'yi şampiyon yapabiliriz"

Jorge Jesus, meslekteki uzun yıllarının verdiği bir tecrübesinin olduğuna da işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftarların talepkar olması normal. Taraftarlar her zaman talepkardır. Fenerbahçe'de de durum bu şekilde. Onlar bizim için her zaman 12. oyuncu oldular, itici güç oldular. Takımımızın kalitesini gösterebilmesi için her zaman yardımcı oldular. Bize inanmaya devam etsinler, biz de onlara inanmaya devam ediyoruz. İşlerin iyi gitmediği zamanlarda da taraftarların yanımızda olması bizler için çok önemli, çünkü birlikte olursak Fenerbahçe'yi şampiyon yapabiliriz."

Son olarak da milli takımdaki oyuncularının performansıyla ilgili değerlendirmede bulunan deneyimli teknik adam, "Onlar gol attıkça hepimiz mutlu oluyoruz. Oyuncularımızın milli takımlarında yüksek performans sergilediklerini gördüğümüzde hem teknik direktör olarak ben mutlu oluyorum hem de taraftarlarımız mutlu oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının değerini bildiğini ve bireysel anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için çok çalıştıklarını kaydeden Jesus, milli takımda ilk golünü atan İsmail Yüksek ile ilgili de "Özellikle İsmail'in ilk milli maçında çok iyi bir performans göstermiş olmasından dolayı çok memnunum. Bence milli takımın geleceğindeki önemli oyunculardan biri olacak." diye konuştu.

Jesus, bütün kolektif çalışmalarını aslında bireysel olarak oyuncuların en iyilerini çıkarabilmek için yürüttüklerini de sözlerine ekledi.