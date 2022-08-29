Konyaspor maçı öncesi açıklama yapan Jorge Jesus'un tek bir isteği var: Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz - Son Dakika
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Konyaspor maçı öncesi açıklama yapan Jorge Jesus'un tek bir isteği var: Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz

29.08.2022 18:50

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Konyaspor karşılaşması öncesi açıklamalar yaptı. Konuşmasına 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başlayan Portekizli hoca karşılaşma için ise, "Zor bir maç bekliyoruz, Türkiye'de takımların çok iyi oyuncuları var, bugünkü rakibimizin de kadrosu milli takım seviyesinde oyuncuları var. Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"TÜRK KÜLTÜRÜNE SAYGI DUYUYORUM"

Portekizli hoca ilk olarak ,"30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım. Türk kültürüne saygı duyuyorum. Bu değerli bayramı kutluyorum." açıklamasını yaptı.

"GALİP GELMEK VE FAZLA GOL ATMAK İSTİYORUZ"

Karşılaşma için ise Jorge Jesus, "Zor bir maç bekliyoruz, Türkiye'de takımların çok iyi oyuncuları var, bugünkü rakibimizin de kadrosu milli takım seviyesinde oyuncuları var. Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz. Takımın değerini yukarıya çıkartmaya çalışıyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir takım olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Konyaspor maçı öncesi açıklama yapan Jorge Jesus'un tek bir isteği var: Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz - Son Dakika
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