Jesus: "Oyuncularım her geçen gün daha çok inanıyorlar"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncularının her geçen gün daha çok inandığını ifade ederken, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev'e yenilmelerinin boğazında düğüm gibi kaldığını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Fenerbahçe evinde Austria Wien'i 4-1 mağlup ederek grup aşamasına yükseldi. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin bir maçını daha güzel futbol ve 4 golle tamamladığını söyleyerek, "Özellikle ikinci yarı kalitemizi gösterdik, güzel oyun sergiledik ve attığımız goller de güzeldi. Taraftarlarımıza ikinci yarı özellikle şov sunduk. Oyuncularım her geçen gün daha çok inanıyorlar. Uygulamak istediğimiz fikirleri hem defansif, hem ofansif anlamda daha iyi uyguluyorlar. Daha da gelişmeye çalışacağız. Hazırlık sürecimiz 5 haftaydı. Pek çok oyuncu sonradan takıma katıldı. Oyuncularımız bizim uygulamak istediğimiz fikirleri anlamaya başlıyorlar. Her zaman kazanamayacağımızı biliyoruz ama bizim hedefimiz her hafta daha üzerine koyarak devam etmek ve her maçı kazanmak" dedi.

"Fenerbahçe prestijini tekrardan geri kazanmalı"

Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin prestijini tekrardan geri kazanması gerektiğini vurgulayarak, "Ben ve oyuncularım taraftarlarımızı mutlu etmek için çok çalışıyoruz. Onları galibiyetlerle mutlu etmek istiyoruz. Onları mutlu etmek için gol atmak lazım. Taraftarların forvet beklentisi var ama elimizdeki forvetler performansını arttırdı. Bugün King ve Pedro oynamadılar. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İlk hedefimiz gruplara kalmaktı, başardık. Gerek Şampiyonlar Ligi, gerek Avrupa Ligi'nde gruplarda olmayı hak ediyoruz. Fenerbahçe'nin kaybettiği prestijini tekrardan geri kazanması ve sıralamada kendini yukarıya çıkartması gerekiyor. En iyi 30 takım arasında olmalı Fenerbahçe, bunun için de maçlar kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Buraya taraftar ve oyuncuların sevgisi için geldim"

Maç sırasında kendisine yapılan tezahüratlarla ilgili soruya cevap veren Jesus, "Fark etmedim maç sırasında. Bu benim için yeni bir haber oldu. Benim buraya gelirken bu kararı vermemdeki en önemli sebeplerden biri taraftarların bana göstermiş olduğu sevgiydi. Sosyal medyadan birçok mesaj attılar, ne kadar istediklerini gösterdiler. Ben buraya finansal şartlarımı daha iyi yapmak için gelmedim. Burada Portekiz'den daha az kazanıyorum. Taraftar ve oyuncuların sevgisi için geldim. Bu durum beni aşık ediyor. Maç esnasında anlayamadım kusura bakmasınlar, onlara bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Grup aşamasında ne kadar ileri gideceğimizi göreceğiz"

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan tecrübeli teknik adam, "Avrupa'da ilk hedefimiz gruplara kalmaktı. Kurada 4. torbada olacağız. Bu turnuvadaki en iyi takımlarla karşılaşacağız. Çoğunun Şampiyonlar Ligi geçmişi var. En iyi mücadelemizi vereceğiz. Büyük önceliğim lig şampiyonluğu. Avrupa Ligi şampiyonluğu hedefiyle gelmedim. Şimdilik zor bir hedef. Mümkün olduğu kadar yukarıya çıkmak istiyoruz. Grup aşamasında ne kadar ileri gideceğimizi göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Dinamo Kiev maçı boğazımda düğüm gibi kaldı"

Takımın performansına değinen Jesus, "Ben her zaman takımımdan daha fazla gol atmasını isterim. 2 attıysak 3, 3 attıysak 4 gol isterim. Oyunculara bu mentaliteyi aşılıyorum. Her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Bazı anlarda skoru kontrol etmeyi bilmeniz gerekmekte. Bu da futbolun bir parçası. Kiev ile tekrar eşleşme ihtimali var. Onlarla karşılaştığımızda çok az bir süremiz vardı. İkinci maçı 10 kişi oynadık. O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Onlarla tekrar oynamak isterim" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL