Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal ve Ake DHA Feed 2'de canlı yayında konuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal ve Ake DHA Feed 2'de canlı yayında konuşuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolculardan Nathan Ake'nin açıklamaları DHA Feed 2'den canlı yayınlanıyor. İzleyiciler, iki ismin açıklamalarını canlı olarak takip edebiliyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolculardan Nathan Ake'nin açıklamalarını DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız

Kaynak: DHA
İsmail KartalNathan AkeFenerbahçeFutbolSporDHASon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa’da gözaltı sayısı 2 bini aştı, Macron’dan gösterilere yasak sinyali Fransa'da gözaltı sayısı 2 bini aştı, Macron'dan gösterilere yasak sinyali
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
4 aylık evlilik kanlı bitti Önce eşini sonra kendisini vurdu 4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu
15:49
Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü
Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
15:38
A Milli Takım’da Sergen Yalçın sesleri Yarın açıklanacak
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri! Yarın açıklanacak
15:18
İsmail Kartal’dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 16:10:31. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal ve Ake DHA Feed 2'de canlı yayında konuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei