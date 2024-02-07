Fenerbahçe, Tiago Çukur'u Ümraniyespor'a kiraladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Tiago Çukur'u Ümraniyespor'a kiraladı

Fenerbahçe, Tiago Çukur\'u Ümraniyespor\'a kiraladı

Fenerbahçe, 21 yaşındaki santrfor Tiago Çukur'un 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı. Tiago Çukur, sezon sonuna kadar Ümraniyespor forması giyecek.

07.02.2024 18:27  Güncelleme: 18:29
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Fenerbahçe, 21 yaşındaki santrfor Tiago Çukur'un 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

Beveren'in kiralık sözleşmesini feshetmesinin ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Tiago Çukur, 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki santrfor, sezon sonuna kadar kiralık olarak Ümraniyespor forması giyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Tiago Çukur sezon sonuna kadar Ümraniyespor kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: DHA

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