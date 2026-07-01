Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda Hazırlık Yapıyor

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, önce salonda, ardından sahada çalıştı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen günün antrenmanı salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, idmanı dar alanda yapılan çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla birlikte Topuk Yaylası'ndaki hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL