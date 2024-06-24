Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda Mourinho yönetiminde sezonu açtı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda Mourinho yönetiminde sezonu açtı

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde başladı. Mourinho, futbolcularla toplantı yaparak antrenmanı yönetti. Milli futbolcular ise Avrupa Futbol Şampiyonası ve milli takım kampı nedeniyle kampta bulunmadı.

24.06.2024 21:36
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- Fenerbahçe sezonu Topuk Yaylası'nda açtı

Jose Mourinho, ilk antrenmanına çıktı

DÜZCE - Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde başladı.

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ilk etap çalışması için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi. İlk olarak geçtiğimiz hafta sonu hastanede sağlık kontrolleri yapılan futbolcular, daha sonra Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde laktak ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kafile, bugün öğle saatlerinde geldiği Topuk Yaylası'nda ilk antrenmanını akşam saatlerinde yaptı. Teknik Direktör Jose Mourinho, idman öncesi basın mensuplarının yanına gelerek selam verdi ve tek tek tokalaştı.

İdmanın ilk bölümünde Mourinho, futbolcularla toplantı yaparken daha sonra düz koşu, ısınma ve esneklik çalışması gerçekleştirildi. 3 gruba ayrılan futbolcular minyatür kalede pas ve şut çalışması yaptı. Daha sonra istasyon çalışması yapan sarı-lacivertliler, diğer sahada çift kale maç gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk gününde son olarak esneklik çalışması yapılırken, idman sona erdi.

Milli futbolcular yer almadı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bulunan İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Dominik Livakovic, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic'in yanı sıra sezon bitiminde milli takım kampına katılan Alexander Djiku ile Bright Osayi-Samuel izinli oldukları için kampta bulunmuyor. Djiku ve Osayi, 26 Haziran Çarşamba günü kampa katılacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda Mourinho yönetiminde sezonu açtı - Son Dakika

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