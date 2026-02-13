Fenerbahçe, Trabzonspor'la Deplasmanda - Son Dakika
Fenerbahçe, Trabzonspor'la Deplasmanda

13.02.2026 08:57
Fenerbahçe, Trabzonspor ile Zorlu Deplasmanda 22. hafta maçında karşılaşacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

Ligde namağlup tek takım unvanıyla sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, son maçında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, topladığı 49 puanla 2. sırada yer alıyor. Takipçisi Trabzonspor ise 45 puanla 3. basamakta bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'de tek eksik

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına tek eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Archie Brown, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.

Uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Levent Mercan'ın 21 kişilik kadroda olması bekleniyor.

3 isim sınırda

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı olan Anthony Musaba ile Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra tedavisi süren ve kadroda yer alamayacak Archie Brown da ceza sınırında yer alıyor.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'i şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

